Глава «Группы Родина» Владимир Щекин стал «Человеком года» по версии BRICS Property Awards

Основатель и владелец «Группы Родина» Владимир Щекин победил в номинации «Человек года» BRICS Property Awards 2026. Международное жюри под председательством главы Минстроя Ирека Файзуллина отметило вклад предпринимателя в развитие градостроительной отрасли.

Более 60 экспертов из России, Китая, Индии, Бразилии, ОАЭ, ЮАР, Ирана Узбекистана и других стран оценили достижения 76 финалистов.

Они признали значимым вкладом в развитие девелоперской отрасли разработанный предпринимателем совместно с НИУ ВШЭ инновационный геопортал.

Цифровая платформа объединяет геопространственные и обезличенные данные о городской среде. Она позволяет оценивать реальные потребности жителей по комплексу показателей и делать градостроительные решения более экономически обоснованными.

«Подобные инструменты открывают возможности для перехода от нормативов к планированию на основе данных. Разработка отражает стремление Щекина внедрять научные исследования и искусственный интеллект в практику российского девелопмента», — подчеркнули в пресс-службе «Группы Родина».

Премия BRICS Property Awards 2026 объединяет ведущих представителей девелопмента, архитектуры, инвестиций и градостроительства стран БРИКС.

Владимир Щекин свыше 20 лет занимается развитием территорий. Основанная им в 2014 году вместе с Антоном Винером «Группа Родина» — один из ведущих российских девелоперов премиальной недвижимости. Компания входит в пятерку лучших премиальных застройщиков страны по версии Forbes.

«Группа Родина» возвела более двух миллионов квадратных метров недвижимости и создала почти 500 тысяч квадратных метров социальной, спортивной и общественной инфраструктуры.

В числе проектов застройщика — жилой кластер «СОЮЗ», «Родина Парк», «Родина Переделкино» и «Район российских дизайнеров».