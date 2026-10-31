Как выбрать вкусную и свежую хурму. Новый международный ГОСТ определил главные требования
Новый межгосударственный ГОСТ на хурму вступит в силу 1 ноября
Межгосударственный стандарт на свежую хурму вступит в силу 1 ноября — в разгар сезона сбора ягоды. Об этом сообщило РИА «Новости».
Предыдущая редакция стандарта действовала только на территории России. Придание документу международного статуса позволит унифицировать требования, снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю.
Применение ГОСТа носит добровольный характер.
Подробнее о том, каким требованиям должна соответствовать свежая, вкусная и полезная хурма — в сюжете 360.ru.
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