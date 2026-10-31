360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Как выбрать вкусную и свежую хурму. Новый международный ГОСТ определил главные требования

    Новый межгосударственный ГОСТ на хурму вступит в силу 1 ноября

    Межгосударственный стандарт на свежую хурму вступит в силу 1 ноября — в разгар сезона сбора ягоды. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Предыдущая редакция стандарта действовала только на территории России. Придание документу международного статуса позволит унифицировать требования, снизить технические барьеры и упростить взаимную торговлю.

    Применение ГОСТа носит добровольный характер.

    Подробнее о том, каким требованиям должна соответствовать свежая, вкусная и полезная хурма — в сюжете 360.ru.

    Читайте также

    Химик Митник посоветовал ускорять созревание хурмы с помощью яблок

    Подмосковный психолог Трифонова: простые радости помогают пережить хандру осенью

    Диетолог Фильо рассказал о пользе одного яблока в день

    Химик Митник посоветовал ускорять созревание хурмы с помощью яблок

    Подмосковный психолог Трифонова: простые радости помогают пережить хандру осенью

    Диетолог Фильо рассказал о пользе одного яблока в день