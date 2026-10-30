Петербуржцы назвали планирование бюджета главным навыком экономии

Планирование бюджета помогает экономить 35% работающих петербуржцев. Также участники опроса группы «Ренессанс Страхование» назвали сравнение цен и покупки по акциям, пишет «Вечерний Санкт-Петербург» .

Цены сравнивают 34% респондентов, товары по акциям покупают 31%. Еще 26% считают, что самостоятельный поход в магазин вместо заказа доставки сокращает семейные расходы.

Рациональный подход к тратам позволяет 38% опрошенных экономить до 5 тысяч рублей в месяц. Еще 34% откладывают от 5 до 10 тысяч, 20% — от 10 до 30 тысяч, 8% — более 30 тысяч рублей.

Чаще всего участники опроса сокращают расходы на покупки в магазинах (41%), содержание жилья (38%), кафе и доставку (37%).

Среди серьезных незапланированных трат петербуржцы назвали лечение и обследования, а также ремонт автомобиля — по 48%. На поломку бытовой и личной техники указали 44%.

Для профилактики непредвиденных расходов 49% следят за состоянием имущества, 44% проверяют дорогие товары перед покупкой, 42% ежегодно проходят медицинские обследования.

Управляющий директор «Ренессанс Страхования» Юлия Галаничева сообщила, что 48% петербуржцев экономят постоянно, 36% — время от времени. Еще 10% только планируют сократить траты, а 6% не намерены экономить.