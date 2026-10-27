360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Цены на бананы могут взлететь из-за Эль-Ниньо и войны на Ближнем Востоке

    Фото: 360.ru

    Мировые банановые компании сталкиваются с трудностями, которые могут привести к росту цен в 2027 году. Об этом рассказал директор одной из компаний-дистрибьютеров, его слова передало агентство Bloomberg.

    Компании, выращивающие бананы, сталкиваются с трудностями, вызванными погодными факторами и напряженностью на международной арене, которые могут привести к более высоким ценам для потребителей в следующем году, считает генеральный директор дистрибьютора продуктов питания Chiquita Brands International Карлос Лопес-Флорес (Carlos Lopez Flores).

    «Отрасль сталкивается с экстремальными погодными условиями и политическими потрясениями. Выращивание тропических фруктов становится все более затратным. <…> Мы ожидаем, что конец 2026 года и начало следующего года станут для индустрии крайне непростым периодом», — рассказал генеральный директор дистрибьютора продуктов питания Chiquita Brands International Карлос Лопес-Флорес.

    По его прогнозу, в 2027 году продажи бананов сократятся, а их стоимость вырастет. В качестве причин Лопес-Флорес назвал мощный климатический цикл Эль-Ниньо и конфликт на Ближнем Востоке.

    Людям с болезнями почек и диабетом рекомендовали отказаться от употребления бананов.

    Читайте также

    Володин предложил отменить льготы по НДС на устрицы

    В ЕАЭС выпустили новый ГОСТ на овощные пюре и пасты

    Вице-премьер Новак заявил, что Россия не прекратит импорт бензина до конца года

    Европе поставили диагноз в энергетике

    В АКОРТ указали, что социально значимые продукты подешевели в сентябре

    Человеку нужно три-пять позиций: как формат «у дома» победит гипермаркеты?

    МВФ дал неутешительный прогноз для мировой экономики

    Трамп взял 60 дней на оценку последствий от возможных санкций против России