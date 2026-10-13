Петербург и Москва лидируют по числу комнат в коммуналках на продажу

В начале октября в Санкт-Петербурге продавали около тысячи комнат в коммунальных квартирах, в Москве — 595. Эти города возглавили рейтинг по числу предложений, передает РИА Недвижимость .

Главный аналитик «Циана» Алексей Попов уточнил, что в пятерку лидеров также вошли Новосибирск (335 лотов), Екатеринбург (275) и Омск (271). Коммуналки преимущественно сохранились в бывших рабочих районах промышленных городов.

На «Циане» размещено 8,4 тысячи объявлений о продаже комнат — на четверть меньше, чем год назад. Ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов, напротив, сообщил о росте числа лотов на рынке на 5–10%. Он объяснил это накоплением предложения из-за дорогой ипотеки и слабого спроса.

Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова отметила возвращение спроса в Москве: комнаты позволяют недорого приобрести жилье, получить регистрацию или сдавать объект в аренду. Попов предположил, что продавцы чаще обращаются к риелторам из-за сложности сделок и опасений после кейса Долиной.

Глава офиса «Тургеневский» «Инком-Недвижимости» Мария Варьяс напомнила о преимущественном праве покупки соседей, которые порой препятствуют продаже. Гендиректор «Столичной недвижимости» Марина Гладская отметила низкую ликвидность комнат и посоветовала продавать квартиру целиком одним договором.