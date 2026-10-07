В МВФ назвали факторы роста мировой инфляции

Глава МВФ Георгиева: бум в ИИ и расходы на оборону приведут к инфляции

Развитие искусственного интеллекта, высокие цены на энергоносители, рост таможенных пошлин и оборонных расходов создают дополнительные инфляционные риски для мировой экономики. Об этом на сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка заявила директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, на стоимость товаров также влияют подорожание удобрений и сырья для промышленности и продовольственные проблемы.

«Бум в сфере искусственного интеллекта ведет к росту инфляции. Продовольственный и энергетический кризисы ведут к росту инфляции. Расходы на оборону, пошлины и государственный долг могут привести к росту инфляции. Воспоминания о недавней высокой инфляции свежи до сих пор», — сказала Георгиева.

Глава МВФ отметила, что пока последствия внешних потрясений удается ограничивать. Среди факторов, помогающих сдерживать их влияние, она назвала повышение энергоэффективности, диверсификацию источников топлива, использование накопленных запасов и адаптивность цепочек поставок.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала главные вызовы для экономики России.