Продажи вторичного жилья в Петербурге выросли на 8% за девять месяцев

На вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга за девять месяцев 2026 года зарегистрировали 74 259 переходов прав собственности — на 8% больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росреестра сообщил сайт «Деловой Петербург» .

Число зарегистрированных ипотек в городе увеличилось на 16% — до 93 636, а количество договоров долевого участия сократилось на 4%.

Опрошенные изданием эксперты рынка недвижимости связали оживление со снижением ключевой ставки ЦБ, изменением условий льготных программ на первичном рынке и общим сокращением предложения ликвидных квартир. Наибольшей популярностью пользуются двухкомнатные квартиры (42% запросов). При этом спрос на элитное жилье опустился до минимума за три года. Риелторы прогнозируют сохранение умеренного роста на вторичном рынке до начала 2027 года.