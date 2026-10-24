Мещанский район стал первым в Москве по подорожанию элитных новостроек

В третьем квартале 2026 года элитные новостройки больше всего подорожали в Мещанском районе Москвы — на 7,3%. Об этом сообщили аналитики агентства недвижимости «Метриум», подсчитавшие данные для «РБК Недвижимости» .

Средняя цена 1 кв. м в Мещанском районе по итогам квартала составила 2,43 млн рублей. Второе место заняли Хамовники: «квадрат» вырос за три месяца на 6,9%, до 3,34 млн рублей.

На третьей строчке — Дорогомилово, где средняя цена элитного «квадрата» увеличилась на 4,7%, до 1,87 млн рублей. На четвертом месте Таганский район (рост на 3,8%, до 1,97 млн рублей), замыкает первую пятерку Раменки (рост на 3%, до 1,92 млн рублей).

Данные приводятся по локациям Старой Москвы.