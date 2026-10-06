Россиянам напомнили, какое имущество можно оформить на ребенка

Россиянам напомнили, что ребенок может владеть имуществом с рождения, а также какие сделки и документы доступны его законным представителям. Об этом сообщило URA.RU .

Ребенок становится собственником по договору купли-продажи или дарения, по наследству либо при приватизации. До 14 лет сделки за него совершают родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК). С 14 до 18 лет подросток подписывает договоры сам, но с письменного согласия родителей (ст. 26 ГК). Продать, обменять или заложить имущество ребенка можно только с предварительного разрешения органов опеки и попечительства (ст. 37 ГК).

Недвижимость на ребенка оформить можно: квартиру, дом, комнату или долю. Право собственности регистрирует Росреестр.

Долю на ребенка оформляют при покупке жилья в общую собственность, при дарении доли или при выделении долей после покупки на материнский капитал. Дарение доли также удостоверяет нотариус. Согласие других собственников для дарения не нужно, оно требуется при продаже или обмене доли (ст. 250 ГК). Доля ребенка усложняет продажу всей квартиры: понадобится заранее полученное разрешение органов опеки, которые оценивают, не ухудшатся ли жилищные условия ребенка.

Машину на ребенка оформить можно: купить на его имя, подарить или передать по наследству. До 16 лет автомобиль ребенка регистрируют в ГИБДД на одного из родителей, опекуна или попечителя — такое правило действует с 1 января 2020 года. Когда ребенку исполняется 16 лет, регистрацию прекращают по инициативе ГИБДД, чтобы перерегистрировать машину на самого собственника. Управлять автомобилем ребенок-собственник сможет после 18 лет.