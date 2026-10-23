Эксперт по недвижимости Дорохина назвала ошибки при ремонте, которые портят жилье

Владельцы квартир часто забывают предусмотреть места для хранения крупных вещей и бытовой техники, из-за чего после ремонта вещи оказываются в углах и за дверями. Об этом Ura.ru рассказала эксперт по недвижимости Александра Дорохина.

Эксперт призвала заранее продумать места для гладильной доски, сушилки и стремянки, используя антресоли под потолком или ниши на балконе. По ее словам, не стоит экономить на розетках в ванной и коридоре для стиральной и сушильной машин, а также возле зеркала для фена. Также она рекомендовала предусмотреть отдельные выключатели для локальной подсветки кухни, комнаты и санузла, а также внутри шкафов.

Одной из распространенных ошибок эксперт назвала откладывание установки кондиционера до жары, так как вписать систему в готовый ремонт сложно. Дорохина добавила, что не стоит отказываться от качественной приточной вентиляции в санузлах и на кухне. При планировании ремонта необходимо учитывать, как будет меняться состав семьи, заранее определив места для хранения велосипедов, колясок и зоны приема пищи для питомца.