Красивые номера за 6 млн рублей обнаружили на машинах экс-замминистра Иванова

Арестованный по уголовному делу о взятке бывший замминистра обороны Тимур Иванов владел внедорожниками Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса с дорогими номерами. Их стоимость могла превышать шесть миллионов рублей, сообщило РИА «Новости» .

Журналисты сопоставили декларации экс-чиновника с данными баз «Автокод», «Автофейс» и других сервисов, а также сайта продажи красивых номеров. Chevrolet Suburban, которым владел Иванов, ездил под номером серии ААА региона 77. Подобные продавали за 2,5-3 миллиона рублей.

Другой внедорожник Иванова, Mercedes-Benz V-класса, имел номера серии МММ региона 77. Стоимость аналогичных составляла четыре миллиона рублей.

Иванова заключили под стражу в СИЗО «Лефортово». Его имущество арестовали, в том числе внедорожники и спортивный мотоцикл MV Agusta. Адвокат Эдуард Исецкий допустил, что после суда ограничения на собственность снимут.