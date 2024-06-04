Стало известно, в каком случае замминистру Иванову вернут арестованное имущество

Находящемуся под следствием заместителю министра обороны Тимуру Иванову после суда могут вернуть арестованное имущество. Об этом рассказал адвокат Эдуард Исецкий в интервью ТАСС .

По словам юриста, снятие ареста с имущества возможно в двух случаях. Первый — если такое решение примет суд и укажет это в тексте приговора. Тогда арест снимут после вступления решения в законную силу.

«Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу», — добавил Исецкий.

Адвокат также рассказал, что суд может арестовать имущество третьих лиц: родственников или знакомых обвиняемого. В этом случае суд должен продлевать арест каждые три месяца, а снять его можно, если доказать отсутствие связи между обвиняемым и имуществом этих людей.

Пока активы находятся под арестом, их нельзя продать или подарить кому-либо, напомнил Эдуард Исецкий.

Заместителя министра обороны Тимура Иванова поместили под стражу в конце апреля этого года. Высокопоставленного военного чиновника обвинили в получении взятки в особо крупной размере. Суд также арестовал имущество, активы и счета замминистра. По данным СМИ, за пять лет службы Иванов приобрел себе дом площадью 1500 квадратных метров и раритетный лимузин.