Консультант Васильева рассказала, как оценить зарплату по рынку

Эксперт по личной стратегии и карьерному развитию Элеонора Васильева посоветовала сравнить 20–30 похожих вакансий для оценки своего дохода. Проверить выводы помогут беседы с рекрутерами и работодателями, сообщает Sputnik .

Васильева подчеркнула: зарплата отражает готовность компании платить за конкретную работу, а не ценность человека. Для сравнения нужно описать свои задачи, полномочия, масштаб ответственности и подтвержденные результаты.

Вакансии следует подбирать с учетом региона, отрасли, размера компании, обязанностей, графика и формата занятости. Позиции следующего уровня стоит изучать отдельно: они покажут, каких навыков не хватает для роста дохода.

Суммы нужно привести к единому виду: отделить оклад от премий, уточнить налоги, оплату переработок и условия бонусов. Ориентироваться лучше на середину сопоставимых предложений, а не на максимальную сумму.

Повторяющиеся требования полезно разделить на три группы: навыки с доказательствами, умения, плохо отраженные в резюме, и пробелы, требующие обучения. Обсудить опыт и бюджет вакансий можно на интервью без увольнения.

Итогом проверки должны стать три ориентира: подтвержденный рыночный диапазон, обоснованный желаемый доход и личный минимум. Финансовые обязательства кандидата не определяют бюджет работодателя, передает «Ридус».