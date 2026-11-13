Набиуллина заявила, что финансовый рынок России преодолел «детские болезни»

Российский финансовый рынок с точки зрения взаимоотношений с клиентом преодолел свои «детские болезни». Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Фокус на клиента», ее процитировал ТАСС .

«Я имею в виду, что ушли откровенно недобросовестные участники, технологическая революция и переход в цифру уже в самом разгаре», — сказала она.

По ее словам, одновременно с этим начала прокладывать себе путь принципиально иная рыночная культура — ориентация на перспективу, где приоритетом становятся запросы клиента. Также Набиуллина отметила, что фактически мир переживает перелом эпох, и хотелось бы, чтобы во время всех этих трансформаций не потерялся бы акцент на человеке.

Ранее Набиуллина заявила, что часть замороженных активов удалось вернуть инвесторам. Она подчеркнула, что Банк России продолжает работу в этом направлении, но деталей раскрывать не стала.