На инвестпортале России запустят сервисы поддержки инвесторов

На Инвестиционном портале России развернут линейку цифровых сервисов поддержки российских и зарубежных инвесторов. Платформу разрабатывают Минэкономразвития России совместно с правительством Москвы и госкорпорацией ВЭБ.РФ, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

«Сопровождение и взаимодействие с инвесторами будет осуществляться бесшовно в цифровой среде, закрывая потребности бизнеса на всем протяжении жизненного цикла проекта: от идеи до выхода на проектную мощность», — заявила директор департамента производительности труда и улучшения условий ведения бизнеса Минэкономразвития России Наталья Шереметева на сессии «Платформизация институтов развития» в рамках Дня платформенной экономики в Национальном центре «Россия».

По ее словам, платформа объединит 10 взаимосвязанных сервисов, часть из которых уже работает. На Инвестиционной карте России бизнесу доступны 19 тыс. площадок, 536 индустриальных парков и технопарков, 167 преференциальных территорий, меры региональной и федеральной поддержки. За последние два года с помощью этого инструмента реализовано 1172 площадки, включая продажу 290 объектов на общую сумму около 3 млрд рублей и сдачу в аренду 882 объектов с ежемесячными платежами в региональные бюджеты на сумму более 100 млн рублей.

В первом квартале 2027 года на площадке Инвестпортала России бизнесу откроется доступ к Калькулятору затрат и доходности проектов для автоматизированной оценки издержек и окупаемости, а также к Сервису индивидуального сопровождения. Кроме того, разрабатываются Навигатор финансирования, Навигатор мер государственной поддержки, Биржа соинвесторов, Реестр проектов и сервис мониторинга, а также Инвестиционный гид на основе искусственного интеллекта.

Шереметева подчеркнула, что вся экосистема будет доступна не только российским, но и иностранным инвесторам. Минэкономразвития совместно с ВЭБ.РФ также прорабатывает возможности внутреннего потенциала платформы для повышения эффективности координации институтов развития.