Юрист Палюлин предупредил, что пенсионеру приостановят выплаты, если он не получает их полгода
Пенсионеру могут приостановить выплату пенсии, если он не получал ее шесть месяцев подряд. Об этом рассказал преподаватель университета «Синергия» Антон Палюлин, сообщает RT.
Палюлин пояснил, что приостановка выплат в таком случае предусмотрена пенсионным законодательством. Для большинства получателей порядок устанавливает федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Чтобы возобновить выплаты, пенсионеру достаточно подать заявление. Эту процедуру регулирует часть 3 статьи 24 закона.
По словам юриста, назначенная сумма не сгорает. Приостановка носит технический характер и помогает поддерживать актуальность данных о получателях пенсии.
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