360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Юрист Палюлин предупредил, что пенсионеру приостановят выплаты, если он не получает их полгода

    Пенсионеру могут приостановить выплату пенсии, если он не получал ее шесть месяцев подряд. Об этом рассказал преподаватель университета «Синергия» Антон Палюлин, сообщает RT.

    Палюлин пояснил, что приостановка выплат в таком случае предусмотрена пенсионным законодательством. Для большинства получателей порядок устанавливает федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

    Чтобы возобновить выплаты, пенсионеру достаточно подать заявление. Эту процедуру регулирует часть 3 статьи 24 закона.

    По словам юриста, назначенная сумма не сгорает. Приостановка носит технический характер и помогает поддерживать актуальность данных о получателях пенсии.

    Читайте также

    Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2028 года

    Минэк выбрал восемь холдингов для перемещения из Москвы в регионы

    Ростех запустил в Москве уникальный производственно-технологический центр

    пресс-служба Ростех

    Цена Brent опустилась ниже 100 долларов впервые с начала сентября

    Сальвини счел возможным закупать газ в России по окончании конфликта на Украине

    Россиянки начали хитрить в резюме: бизнес-тренер объяснила, чем это грозит

    IMAGO/Zoonar.com/NATEE MEEPIAN

    Криптобиржа CoinEx перестанет работать в декабре

    Omar Marques/Keystone Press Agency

    Мишустин встретился с главой «Россетей» Рюминым

    Глава ЦИК Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам

    Инфляция в России опустилась заметно ниже прошлогоднего уровня

    Правительство России временно ограничило экспорт серной кислоты

    ЦБ обсудит обмен базами кибермошенников с Белоруссией и Казахстаном