Мишустин встретился с главой «Россетей» Рюминым

Председатель правительства Михаил Мишустин провел переговоры с руководителем компании «Россети» Андреем Рюминым. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Мишустин и Рюмин обсудили ряд вопросов, в том числе работу компании в новых и приграничных регионах, защиту энергообъектов и восстановительные работы.

Темами переговоров также стали результаты работы «Россетей» за первое полугодие, обучение кадров для отрасли, предстоящие задачи и готовность к прохождению осенне-зимнего сезона.

Ранее Мишустин подписал постановление, ограничивающее вывоз серной кислоты за пределы России до конца 2026 года. Эту меру приняли для поддержания обеспечения промышленных предприятий и производителей минеральных удобрений.

Вывозить вещество разрешат только либо в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, для обеспечения работы российских организаций на архипелаге Шпицберген и на основании решений, принятых председателем правительства или его заместителями.