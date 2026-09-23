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    HP-эксперт Тузов назвал специалистов, чьи зарплаты вырастут осенью 2026 год

    Россиянам объяснили, что компании доплачивают за редкие гибридные навыки

    Осенью 2026 года российские компании готовы больше платить специалистам, которые совмещают навыки из разных сфер и решают конкретные задачи бизнеса. Об этом рассказал директор по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаил Тузов, сообщает Sputnik.

    По словам Тузова, компании стали нанимать сотрудников точечно и тщательнее оценивать затраты. К концу лета активность найма в отдельных сегментах снизилась на 15–18%. Работодатели ждут от кандидатов не только опыта, но и умения самостоятельно выстроить рабочий процесс и показать результат.

    Больше всего, по оценке эксперта, вырастет оплата труда специалистов на стыке разных функций. Среди них — инженеры внедрения, которые связывают производство и разработчиков, а также стратегические бизнес-аналитики, способные представлять свои решения руководству.

    Тузов отметил, что базовые оклады сейчас индексируют на 3–5%, а доплаты за самостоятельность и ответственность за результат выросли на 15–20%. При этом зарплаты действующих сотрудников растут медленнее: компаниям зачастую проще нанять человека с редкими навыками, чем перевести работника на новую роль и искать ему замену.

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