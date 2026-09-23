HP-эксперт Тузов назвал специалистов, чьи зарплаты вырастут осенью 2026 год

Осенью 2026 года российские компании готовы больше платить специалистам, которые совмещают навыки из разных сфер и решают конкретные задачи бизнеса. Об этом рассказал директор по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаил Тузов, сообщает Sputnik .

По словам Тузова, компании стали нанимать сотрудников точечно и тщательнее оценивать затраты. К концу лета активность найма в отдельных сегментах снизилась на 15–18%. Работодатели ждут от кандидатов не только опыта, но и умения самостоятельно выстроить рабочий процесс и показать результат.

Больше всего, по оценке эксперта, вырастет оплата труда специалистов на стыке разных функций. Среди них — инженеры внедрения, которые связывают производство и разработчиков, а также стратегические бизнес-аналитики, способные представлять свои решения руководству.

Тузов отметил, что базовые оклады сейчас индексируют на 3–5%, а доплаты за самостоятельность и ответственность за результат выросли на 15–20%. При этом зарплаты действующих сотрудников растут медленнее: компаниям зачастую проще нанять человека с редкими навыками, чем перевести работника на новую роль и искать ему замену.