Один из овощей подешевел в августе почти на 20%

Росстат: капуста подешевела в августе сильнее других продуктов

В России в августе подешевели услуги, продовольствие и плодовоовощная продукция. Сильней всего опустились цены на капусту. Об этом сообщила пресс-служба Росстата.

Индекс потребительских цен в августе к июлю 2026 года составил 99,92%, к тому же месяцу прошлого года — 99,60%. Незначительно подешевели продовольственные товары, плодоовощная продукция и услуги.

Цены снизились на большинство овощей и фруктов. Подорожали только огурцы — на 3,4% и апельсины — на 8,1%.

Белокочанная капуста подешевела на 18,8%, картофель — на 17,9%, морковь — на 14,6%, свекла — на 13,2%. Среди фруктов потеряли в цене виноград, лимоны, груши, яблоки и бананы. Снижение составило 10,5%, 9,6%, 1,9%, 1,2% и 1,1% соответственно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась повышением цен на мясо. В рамках проверки она направила запросы крупнейшим производителям мяса птицы и говядины.