Жерар Депардье впал в депрессию из-за судов по делу о домогательствах

Продюсер Фрилле: Депардье впал в депрессию из-за судов по делу о домогательствах

Актер Жерар Депардье не желает сниматься в кино и замкнулся в себе после судебных преследований во Франции. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор консерватории Сергея Рахманинова в Париже, продюсер Арно Фрилле, который тесно сотрудничал с артистом.

«Он больше не снимается. Из-за всех тех событий, которые с ним произошли — очень печальных и, к сожалению, чудовищно несправедливых, — он больше совсем не работает», — сказал он.

По словам Фрилле, актер замкнут и пребывает в депрессивном состоянии.

Продюсер работал над многими проектами вместе с Депардье, в том числе над фильмами о Григории Распутине. Некоторые из лент сняли в России.

Сегодня парижский суд займется апелляционной жалобой Депардье, который намерен оспорить передачу в суд дела об изнасиловании актрисы Шарлотты Арну. Это далеко не первое разбирательство против Депардье. В конце минувшей весны артиста осудили на 18 месяцев условно, признав виновным в домогательствах к женщинам из съемочной группы.