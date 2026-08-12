Мужчина изнасиловал спящую женщину в московском отеле

Следственный комитет возбудил уголовное дело после изнасилования девушки в отеле в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

ЧП произошло в заведении по улице Буженинова в ночь на 9 августа. По версии следствия, фигурант увидел приоткрытую дверь одного из номеров, где спала потерпевшая. Он проник внутрь комнаты и изнасиловал ее.

Подозреваемого оперативно задержали. На допросе он признал вину в полном объеме.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. СК продолжает выяснение обстоятельств дела.

Ранее в Московской области раскрыли изнасилование и убийство женщины в 2002 году. Благодаря установленным фактам следователи выяснили, что на тот момент 19-летний житель Мытищ надругался над незнакомкой, а затем ударил по голове твердым предметом.