В Германии мужчины несколько месяцев удерживали на балконе секс-рабыню

Полицейские в Германии спасли 33-летнюю бездомную женщину, которую четверо мужчин несколько месяцев удерживали в сексуальном рабстве. Об этом сообщило издание Daily Star .

Пострадавшую нашли прикованной наручниками к балкону — правоохранителям позвонили соседи, принявшие пострадавшую за украшение к Хэллоуину. Предположительно, четверо жителей города Зост заманили женщину, пообещав ей ночлег и еду.

С июля по ноябрь 2025 года они ее удерживали, пытали и подвергали сексуальному насилию. Полицейские обнаружили на теле потерпевшей раны и синяки. После освобождения женщина несколько месяцев лечилась в больнице.

Фигурантами дела стали двое подростков 16 и 17 лет, а также двое взрослых 24 и 29 лет. Им предъявили обвинение в незаконном обороте каннабиса, изнасиловании и причинении тяжкого вреда здоровью.

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