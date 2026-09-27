Судимость за изнасилование нашли у подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии

Подозреваемый в убийстве россиянки в Абхазии не досидел срок за изнасилование

Задержанный в Абхазии по подозрению в убийстве жительницы Оренбургской области привлекался к уголовной ответственности за избиение и изнасиловани туристки в 2019 году. Верховный суд республики отпустил его из колонии строго режима досрочно.

В оперативной сводке пресс-службы МВД Абхазии есть анкетные данные подозреваемого в убийстве: Абухба Эдгар Гариевич, 2001 года рождения.

Они полностью совпадают с теми, что указаны в приговоре кассационной коллегии Верховного суда Абхазии, который рассматривал жалобы потерпевшей в 2021 году.

Как сообщало агентство «Абхазинформ» со ссылкой на материалы дела, в июле 2019 года Абухба познакомился с туристкой из России в Сухуме. Он отвел девушку на территорию сгоревшего здания, где жестоко избил и изнасиловал.

Перед уходом молодой человек нанес пострадавшей еще один удар в височную область, а после похитил два телефона, ювелирные изделия и деньги на общую сумму более 70 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к девяти годам колонии общего режима.

Пострадавшая обжаловала приговор и обратилась в кассацию Верховного суда Абхазии, который ужесточил наказание, изменив режим на строгий, а также назначил штраф в 10 тысяч рублей.

Полностью срок наказания Абухба не отбыл. Через пять лет он вышел на свободу после смягчения приговора Верховным судом Абхазии.

МИД России выпустил заявление, в котором назвал такое решение снисходительным, и предупредил туристов о рисках при посещении Абхазии.

Поиски пропавшей в Абхазии туристки продолжались несколько дней. Как сообщила 360.ru мать девушки, в последний раз дочь выходила на связь 23 сентября. Она подчеркнула, что, по словам подруги, все вещи девушки, кроме телефона, остались в съемной комнате.

В пресс-службе МВД Абхазии сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. При допросе он рассказал, что задушил девушку в ходе ссоры, а тело оставил в районе Бзыбского ущелья, где хотел утопить, но не справился.