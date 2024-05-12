Уголовное дело завели в Коми после обрушения части общежития | 360°

Криминал 12 мая 2024, 09:11 Уголовное дело завели в Коми после обрушения части общежития СК по Коми завел дело после обрушения части пятиэтажного дома в Печоре

Читать 360 в

Следственный комитет по Коми возбудил уголовное дело по факту обрушения нежилой части здания общежития в Печоре. Об этом сообщила пресс-служба главка республиканского ведомства.

Следователи начали производство по статье «Халатность». В рамках дела правоохранители проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Реклама

На месте ЧП работу следственно-оперативной группы координирует руководитель следственного управления по региону.

Пятиэтажное здание общежития обрушилось частично в Печоре в субботу, 11 мая. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 14 человек, среди них пятеро детей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава региона Владимир Уйба отмечал, что здание уже признавали аварийным.