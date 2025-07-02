Подросток погиб в ДТП с фурой и минивэном в Ростовской области

В Ростовской области в результате аварии на трассе М-4 «Дон» погиб подросток. Еще пострадали двое взрослых и четверо детей, сообщила пресс-служба МЧС России.

«На 861-м километре трассы М-4 „Дон“ столкнулись грузовик и минивэн. Пострадали шесть человек, из них четверо детей. К сожалению, погиб подросток», — уточнили в министерстве.

На кадрах видно, как пострадавших положили на носилки и унесли. Спасателям также помогали неравнодушные автомобилисты.

Сотрудники МЧС и спасатели смогли деблокировать пострадавших и передать врачам. На месте аварии работают шесть специалистов и две единицы ведомственной техники.

Региональная прокуратура организовала проверку в связи с ДТП, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. На место аварии выехал заместитель Миллеровского межрайонного прокурора Артем Поштарук.

Ранее в Нижегородской области 18-летнего водителя каршеринга, устроившего смертельное ДТП, приговорили к пяти годам заключения в колонии-поселении.