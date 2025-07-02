«Весна закончится в конце марта». Путин поставил сроки по проектам ВСМ

Предложения по срокам и параметрам каждого проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург необходимо подготовить до конца марта. Такое поручение министру транспорта Виктору Савельеву дал президент России Владимир Путин на совещании правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Глава Минстроя пояснил, что сама программа строительства высокоскоростной магистрали станет плавной и для реализации ее разобьют на несколько проектов, постепенно переходя от одного к другому.

«Все правильно излагаете. Весна следующего года заканчивается в конце марта. К этому времени я рассчитываю получить от вас конкретные предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСМ», — заявил Путин.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, станет первой из пяти новых маршрутов для поездов разгоняющихся до 400 километров в час. Полностью завершить работы планируют к 2028 году. После такие же магистрали проложат из Москвы в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал что работу над ВСМ между двумя столицами нужно завершить в согласованные сроки. В декабре прошлого года глава государства потребовал от чиновников подписать все необходимые контракты. Он пояснил, что процесс похож на брак, который не считается официальным пока пара не принесет документы в ЗАГС.