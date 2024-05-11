Из обрушившегося общежития в Коми эвакуировали 14 человек | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 15:07 Из обрушившегося общежития в Коми эвакуировали 14 человек МЧС: из частично обрушившегося общежития в Печоре эвакуировали 14 человек МЧС Коми / Telegram

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Из частично обрушившегося здания общежития в Печоре, по данным на 14:30, эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Сейчас на месте продолжаются работы по разбору завалов. Работают 60 человек и 19 единиц техники.

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Пятиэтажный кирпичный дом, где произошло обрушение, находится на Печорском проспекте, 69. Глава Коми Владимир Уйба ранее заявил, что вылетает в Печору. По его словам, это здание ранее было признано аварийным.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.