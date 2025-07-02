Травматологи Чеховской больницы вернули двигательную функцию руке пациента

В Чеховской больнице к врачам обратился молодой человек с жалобами на боли в правой кисти. Медики обследовали пациента и поставили ему диагноз — застарелый закрытый перелом второй пястной кости, который еще и сросся неправильно.

По словам специалистов, эта травма вызывала у мужчины дискомфорт и затрудняла выполнение обычных действий.

«После диагностики и подготовки к операции выполнили остеотомию второй пястной кости, остеосинтез пластиной и винтами. Ось и длина кости восстановлены. Мы с командой довольны своей работой, как и наш пациент», — поделился врач, травматолог-ортопед Чеховской больницы Газимагомед Абдулаев.

Специалист также добавил, что теперь необходимо дождаться консолидации и реабилитации. Прогнозы на восстановление безболезненной двигательной активности кисти самые благоприятные.