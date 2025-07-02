Галустян кардинально изменил имидж

Актер и шоумен Михаил Галустян сменил имидж и показал свою новую внешность. Юморист опубликовал пост в Instagram.*

Галустян снял себя на видео в Сочи. Он предстал перед подписчиками с гладко выбритым лицом, без бороды и усов.

«Ну ягненочек просто», — написал артист.

В Сети оценили трансформацию Галустяна, отметив, что он стал похож на мистера Бина. Один из комментаторов предположил, что юморист переживает кризис среднего возраста, поэтому решил резко сменить имидж. С чем связаны такие изменения, сам шоумен не рассказал.

В мае стало известно, что Галустян развелся с Викторией Штефанец. Пара прожила в браке 18 лет. Актер объяснил, что решение расстаться было обоюдным.

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