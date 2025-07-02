Подмосковные коммунальщики провели 30 работ на водопроводных сетях за сутки

За сутки водоканалы Подмосковья провели 30 работ на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Ремонт труб провели на улицах в Павловском Посаде, Электростали и деревне Большие дворы.

В Шатуре в поселке Осаново и селе Шарапово коммунальные службы наладили коммуникации в колодцах, заменили задвижки и изношенные участки водопровода. Канализационные насосы почистили в Электрогорске, Лосино-Петровском и Шатуре.

Помимо этого, за день устранили 12 засоров, в том числе в Дрезне, Электростали и Ликино-Дулеве. Работы проводились и на временных станциях перекачивания стоков в Орехово-Зуевском и Лосино-Петровском округах.