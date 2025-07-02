«Радиостанция Судного дня» передала новый шифр после решения Трампа по Украине

Таинственная «Радиостанция Судного дня» передала в эфир два сообщения на фоне приостановки поставок вооружений из США на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Первый шифр слушатели засекли в 13:08 по московскому времени. Он состоял из слова «умелец» и комбинации цифр. Спустя несколько часов, в 16:01, прозвучало загадочное сообщение «иракотис».

Третье включение было в 17:44, когда радиостанция выдала слово «набоблин».

В начале недели в эфире «Радиостанции Судного дня» звучали сразу два сообщения — «зеосеул» и «трунонорд». Первое вещание УВБ-76 зафиксировали в 1970-х годах.

Исторически сообщения радиостанции связывают с глобальными кризисами. Она звучит как монотонное жужжание с редкими включениями диктора.