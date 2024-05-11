Дом с обрушившимся подъездом в Коми признавали аварийным | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 14:41 Дом с обрушившимся подъездом в Коми признавали аварийным Уйба: дом с обрушившимся подъездом в Печоре признавали аварийным МЧС Республики Коми

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Многоэтажный дом с частично обрушившимся подъездом в городе Печоре в Республике Коми признавали аварийным. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Уйба.

«Вылетаю в Печору. Сегодня там обрушился подъезд дома, который признан аварийным. Речь о пятиэтажном кирпичном строении в статусе бывшего общежития на Печорском проспекте», — написал он.

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Уйба отметил, что будет выяснять причины произошедшего непосредственно на месте.

Здание в Печоре обрушилось ранее в субботу, 11 мая. К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, никто травм не получил.