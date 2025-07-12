Италия отказала России в информации об убийстве россиянки

Итальянские власти отказались предоставить информацию об убийстве россиянки Анастасии Трофимовой из-за тайны следствия. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве России, куда обратились за комментарием журналисты.

Тела женщины и ее годовалой дочери нашли в начале июня в парке Вилла Памфили. По данным следствия, подозреваемый Фрэнсис Кауфманн пытался скрыться в Греции, но его арестовали по европейскому ордеру.

«Консульский отдел направил официальный запрос итальянским властям с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах произошедшего», — сообщили агентству в посольстве.

Там уточнили, что итальянская сторона ответила отказом, сославшись на тайну следствия. В посольстве подтвердили, что родителям погибшей окажут всю необходимую помощь.

Как сообщили итальянские СМИ, Кауфманна экстрадировали в Италию и поместили в римскую тюрьму Ребиббиа. Его перевели в отделение для заключенных с психическими нарушениями.

По данным следствия, Кауфманн познакомился с Трофимовой на Мальте в 2023 году, представившись кинопродюсером Рексалом Фордом. В июне 2024 года у них родилась дочь Андромеда.

Ранее суд города Прокопьевска на два месяца арестовал 22-летнего местного жителя, который убил знакомую студентку, спрятал ее тело и общался с ее близкими, чтобы скрыть подозрения.