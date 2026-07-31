Тело пропавшей в Сербии россиянки нашли в чемодане в пригороде Белграда

В пригороде Белграда обнаружили чемодан с телом молодой женщины. Предварительно, это пропавшая в Сербии 28-летняя россиянка, сообщило издание Telegraf .

Девушка пропала 25 июля. По информации издания, перед исчезновением она собиралась пойти в ночной клуб.

«Тело направлено на вскрытие, в ходе расследования будет установлена ​​причина смерти», — отметили в Telegraf.

По подозрению в убийстве задержали несколько человек, расследование продолжается.

Знакомая пропавшей рассказала 360.ru, что останки в чемодане принадлежат россиянке. Это подтвердила экспертиза.

«Поиски приостановлены. Мы ее нашли», — подчеркнула собеседница 360.ru.

По ее словам, близкие открывают сбор, чтобы передать тело на родину и похоронить.

Ранее мать девушки рассказала, что ее дочь в последний раз выходила на связь 25 июля. Путешественница приезжала в Сербию, чтобы навестить живущих там подруг.