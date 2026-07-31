Тело пропавшей в Сербии россиянки нашли в чемодане в пригороде Белграда
В пригороде Белграда обнаружили чемодан с телом молодой женщины. Предварительно, это пропавшая в Сербии 28-летняя россиянка, сообщило издание Telegraf.
Девушка пропала 25 июля. По информации издания, перед исчезновением она собиралась пойти в ночной клуб.
«Тело направлено на вскрытие, в ходе расследования будет установлена причина смерти», — отметили в Telegraf.
По подозрению в убийстве задержали несколько человек, расследование продолжается.
Знакомая пропавшей рассказала 360.ru, что останки в чемодане принадлежат россиянке. Это подтвердила экспертиза.
«Поиски приостановлены. Мы ее нашли», — подчеркнула собеседница 360.ru.
По ее словам, близкие открывают сбор, чтобы передать тело на родину и похоронить.
Ранее мать девушки рассказала, что ее дочь в последний раз выходила на связь 25 июля. Путешественница приезжала в Сербию, чтобы навестить живущих там подруг.