Казнил и мать, и дочь. Убийце россиянки вынесли необычный приговор в Турции

Литовца приговорили к пожизненным срокам за убийство россиянки в Турции

Суд турецкого города Бодрум приговорил 49-летнего Андрея Кушлевича к двум пожизненным срокам в тюрьме строгого режима. Его признали виновным в умышленном и спланированном убийстве бывшей жены, гражданки России Ирины Двизовой, и ее 15-летней дочери Даяны, детали расследования опубликовал сайт DHA .

Резонансное преступление произошло в ноябре 2023 года. Родственники Двизовой не смогли до нее дозвониться и вскрыли дверь ее дома в Бодруме, где обнаружили следы крови.

Спустя несколько дней полиция нашла завернутые в простыни тела матери и дочери на крутом склоне у обочины дороги. В женщину выстрелили трижды, в ее несовершеннолетнюю дочь — дважды.

Следствие выяснило, что Кушлевич приехал к дому бывшей супруги на машине. После убийства четыре часа тщательно убирал следы преступления. Затем он погрузил тела в багажник автомобиля, вывез их к обрыву и выбросил.

Кушлевич сразу же забрал их общего пятилетнего сына и улетел в Литву.

Мужчину объявили в международный розыск. Его задержали в Германии. В феврале 2026 года литовца экстрадировали в Турцию. На судебном заседании Кушлевич свою вину отрицал. Он утверждал, что на записях с камер видеонаблюдения запечатлен другой человек.

Судебный процесс по делу Андрея Кушлевичи стал одним из самых громких в турецкой провинции Мугла. Ирина Двизова жила в Бодруме и успешно занималась инвестициями и продажей недвижимости. В прошлом она работала моделью и снималась для известных брендов. Ее 15-летняя дочь Даяна вела популярный блог и планировала пойти по стопам матери.

Главной причиной конфликта между бывшими супругами был спор об опеке над общим сыном. Кушлевич регулярно угрожал бывшей жене.