Задержанный за расправу над россиянами в Паттайе оказался серийным убийцей

Таиландская полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве 22-летней россиянки и ее 17-летнего брата. Следствие полагает, что на счету убийцы — жизни как минимум пяти человек, сообщила газета Thairath .

Правоохранители задержали в Паттайе неоднократно судимого 43-летнего гражданина по кличке Понг. По версии следствия, он убил россиян утром 26 июля.

Его подельник по кличке Тхонг рассказал следствию, что вместе с Понгом остановил мотоцикл брата и сестры, представившись полицейским. По его словам, подельник начал угрожать россиянину пистолетом и надел на него наручники.

Преступники заставили туристов сесть на мотоциклы и вывезли их в лесистую местность на окраине Паттайи. Там Понг застрелил россиянина, а затем приказал подельнику принести лопату. Когда он вернулся, девушка лежала и не двигалась. После этого мужчины закопали останки.

Разобранный мотоцикл нашли на кладбище. Преступники планировали его сбыть, но потенциальный покупатель отказался от сделки.