Убийца россиянки в Хургаде пытался замести следы преступления

Убийца россиянки Светланы Медведевой в Хургаде признался в суде, что пытался скрыть следы преступления. РИА «Новости» ознакомилось с текстом приговора.

«Он похитил денежную сумму в размере пяти тысяч фунтов и мобильный телефон марки Redmi, принадлежавшие потерпевшей, после чего переодел запачканную кровью куртку, надел головной убор, чтобы скрыть лицо от камер видеонаблюдения в здании, и скрылся бегством», — говорилось в материалах дела.

Мухаммед Бадави проник в квартиру россиянки 9 октября 2025 года. Он планировал ее ограбить. Женщина сопротивлялась, поэтому он ее убил.

Египетские оперативники при задержании Бадави обнаружили у него телефон Медведевой. Сначала он утверждал, что не хотел убивать россиянку, а только ограбить квартиру. Суд рассмотрел материалы дела и пришел к выводу, что умысел на убийство был. Об этом говорило поведение Бадави до и после нападения, а также характер и тяжесть многочисленных ран на теле россиянки.