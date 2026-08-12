Убийцу россиянки в Хургаде приговорили к смерти

Суд счел смертную казнь справедливым наказанием для убийцы россиянки в Хургаде

Египетский суд не нашел оснований для отмены смертного приговора убийце россиянки Светланы Медведевой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вердикт инстанции.

«Суд, определяя наказание, соразмерное преступлению, не счел возможным проявить снисхождение, приняв решение, что справедливым наказанием будет смертная казнь», — указали в документе.

Убийство в Хургаде произошло 9 октября 2025 года. Следствие установило, что 31-летний Мухаммед Бадави проник в квартиру Медведевой для ограбления и убил ее при сопротивлении.

Затем мужчина забрал деньги женщины и скрылся, тело погибшей обнаружили охранники здания. Бадави приговорили к смерти через повешение.

Адвокаты обвиняемого настаивали на максимально возможном снисхождении и утверждали, что у преступления якобы не было явного мотива. Суд эти аргументы полностью отклонил.

Ранее подозреваемого в убийстве россиянки в Белграде арестовали на 30 суток.