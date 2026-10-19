Суд в Кении признал проповедника виновным в убийстве 191 человека

Проповедника Пола Маккензи признали виновным в убийстве 191 человека в рамках деятельности религиозной секты. Такое решение принял суд в кенийском городе Момбаса, написала газета People Daily .

По информации издания, дело о массовой гибели последователей религиозного движения в лесу Шакахола на юго-востоке страны рассмотрел высокий суд Момбасы. На процессе показания дали 120 свидетелей.

Глава религиозной организации Good News International Church Маккензи убеждал отказываться от медицинской помощи, пищи и других жизненно необходимых потребностей ради встречи с Иисусом Христом. Жертвами этой теории стали десятки детей, которых родители под влиянием проповедника перестали кормить.

Помимо обвинений в убийствах, в отношении Маккензи возбудили дело, связанное с терроризмом.

Ранее в Ленобласти пресекли деятельность тоталитарной секты с сотнями последователей.