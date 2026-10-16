Один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Новака умер в СИЗО

Один из фигурантов дела об убийстве криптобизнесмена ОАЭ Романа Новака и его супруги скончался в СИЗО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя первого управления по расследованию особо важных дел петербургского главка СК Юрия Яшкова.

«Далекин скончался в следственном изоляторе после продолжительной болезни», — рассказал Яшков.

По его словам, расследование в отношении другого обвиняемого, Юрия Шарыпова, закончилось. Дело в ближайшее время передадут в суд. Все трое фигурантов признали вину.

Тело бизнесмена и его супруги нашли осенью 2025 года в пустыне. По предварительным данным, мужа и жену залили в бетон.

О возможном убийстве пары стало известно в октябре, их родственники обратились в полицию. Новак и жена находились в ОАЭ, где планировали встретиться с инвесторами. Личный водитель отвез их к озеру: там они пересели в другой автомобиль и пропали.

Ранее стало известно, что Новак перед смертью пытался занять крупную сумму денег..