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    Суд заочно арестовал экс-замначальника Генштаба ВСУ за обстрелы Донбасса

    Фото: 360.ru

    Суд в Москве заочно арестовал бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Артура Артеменко. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    По версии следствия, с февраля 2017 по июль 2019 года Артеменко отдавал приказы об обстрелах Донбасса. В результате погибли и пострадали 222 человека, среди них 17 детей.

    Артеменко инкриминируют часть 1 статьи 356 УК России — применение запрещенных средств и методов ведения войны. Перед этим Артеменко уже объявили в розыск и заочно предъявили обвинения.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что собственность нескольких городских предприятий передали в городскую казну из-за поддержки ВСУ.

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