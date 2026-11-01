Суд заочно арестовал экс-замначальника Генштаба ВСУ за обстрелы Донбасса

Суд в Москве заочно арестовал бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Артура Артеменко. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

По версии следствия, с февраля 2017 по июль 2019 года Артеменко отдавал приказы об обстрелах Донбасса. В результате погибли и пострадали 222 человека, среди них 17 детей.

Артеменко инкриминируют часть 1 статьи 356 УК России — применение запрещенных средств и методов ведения войны. Перед этим Артеменко уже объявили в розыск и заочно предъявили обвинения.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что собственность нескольких городских предприятий передали в городскую казну из-за поддержки ВСУ.