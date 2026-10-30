Убившего ножницами сестру москвича признали невменяемым

Житель Москвы убил собственную сестру в квартире на востоке Москвы, его признали невменяемым. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В июне 2026 года между братом и сестрой произошла ссора на бытовой почве. Мужчина много раз ударил женщину ножницами, в результате она умерла.

«После этого он расчленил тело и смыл его отдельные части в канализацию», — сообщили в надзорном ведомстве.

Обвиняемого заключили под стражу. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством, поэтому не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

Прокурор утвердил постановление о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина убил 58-летнюю женщину и двухлетнего малыша. Его взяли под арест.