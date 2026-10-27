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    Против работавшего с Лерчек следователя снова возбудили уголовное дело

    Из-за пропажи изъятых у Лерчек украшений завели уголовное дело о халатности

    Фото: РИА «Новости»

    Следственный комитет возбудил новое уголовное дело из-за пропажи драгоценностей блогера Леры Чекалиной (Лерчек). Дорогие украшения изъяли у нее на предварительном расследовании, позднее вещи на сумму в 14,4 миллиона рублей исчезли, сообщил ТАСС.

    Во время обысков у Лерчек и ее бывшего мужа полиция забрала более 20 комплектов элитных ювелирных изделий. В списке изъятого имущества были коллекционные часы и браслеты знаменитых мировых брендов.

    Когда процесс завершился, адвокаты попросили вернуть имущество обратно — выяснилось, что драгоценности исчезли. Эксперты оценивали стоимость этих вещей в 14,4 миллиона рублей.

    На одного из следователей власти возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. СК пришел к выводу, что он не приобщил украшения к уголовному делу как доказательства. Хранились они «в нарушение установленного порядка, что повлекло их утрату».

    Прокуратура запрос Следственного комитета рассмотрела и отменила. Сотрудника отпустили из зала суда. Новое уголовное дело возбудили против него же — теперь о халатности.

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