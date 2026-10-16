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    В Петербурге пенсионерку обвинили в растлении внуков

    пресс-служба судов Санкт-Петербурга
    Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    Пенсионерке 1957 года рождения предъявили обвинение в совершении действий сексуального характера по отношению к внукам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    По версии следствия, женщина умышленно и неоднократно совершала в отношении двух внуков 2016 и 2018 годов рождения «иные действия сексуального характера». В сообщении отметили, что дети в силу индивидуально-психологических особенностей и уровня психического развития не могли понять происходящее и оказать сопротивление.

    Женщину задержали 14 октября и предъявили ей обвинение, вину она не признала. Красногвардейский районный суд заключил обвиняемую под домашний арест на два месяца. Ей также запретили общаться с кем-либо кроме близких родственников, защитника, следователей и сотрудников контролирующего органа.

    Ранее в Москве суд приговорил учителя танцев к пожизненному сроку за педофилию.

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