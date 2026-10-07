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    СК назвал вероятные причины жесткой посадки Ми-8 на Камчатке

    СК: жесткая посадка Ми-8 на Камчатке связана со сбоем техники или ошибкой пилота

    Фото: РИА «Новости»

    Расследующие уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Елизовском районе Камчатки следователи рассматривают две версии происшествия: техническую неисправность или ошибку пилота. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

    В ведомстве уточнили, что криминалисты осмотрели место жесткой посадки воздушного судна и взяли образцы топлива. Кроме того, они пообщались с членами экипажа.

    «Проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе.

    Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа совершил жесткую посадку в Елизовском районе Камчатки в минувший вторник, 6 октября, во время перелета между посадочной площадкой Пиначево и рекой Жупанова.

    Из находившихся на борту людей никто не пострадал, но сам вертолет получил повреждения.

    Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

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