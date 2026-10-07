СК назвал вероятные причины жесткой посадки Ми-8 на Камчатке

СК: жесткая посадка Ми-8 на Камчатке связана со сбоем техники или ошибкой пилота

Расследующие уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Елизовском районе Камчатки следователи рассматривают две версии происшествия: техническую неисправность или ошибку пилота. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что криминалисты осмотрели место жесткой посадки воздушного судна и взяли образцы топлива. Кроме того, они пообщались с членами экипажа.

«Проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — подчеркнули в пресс-службе.

Вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа совершил жесткую посадку в Елизовском районе Камчатки в минувший вторник, 6 октября, во время перелета между посадочной площадкой Пиначево и рекой Жупанова.

Из находившихся на борту людей никто не пострадал, но сам вертолет получил повреждения.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.