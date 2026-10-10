На Кубани аферисты выманили у пенсионерки 13 млн рублей

В Краснодарском крае 71-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, угрозами убедивших ее передать курьеру 13 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Жительница Темрюка стала жертвой масштабной аферы. Злоумышленники звонили ей через мессенджер, представляясь сотрудниками силовых ведомств. Они предложили ей под предлогом увода от уголовной ответственности за финансирование недружественного государства пройти «процедуру декларирования».

«Для этого по указанию аферистов она сняла со счетов 13 миллионов рублей передала их девушке-курьеру, с которой встретилась на Бетховена в Темрюке», — уточнили в ведомстве.

Аферисты получили деньги и оборвали связи с пенсионеркой. Она осознала, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее аферисты обманули жительницу Камчатки на шесть миллионов рублей, убедив, что ей нужно спасти от взлома учетную запись на «Госуслугах», которая в реальности не существовала.