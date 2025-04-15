Создателя группы «Синий кит» приговорили к девяти годам колонии

Ленинский районный суд Новосибирска признал местного жителя Илью Погиблова виновным в создании группы, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в регионе.

Суд установил, что обвиняемый имел патологический интерес к смерти других и создал канал «Синий кит», с помощью которого склонял несовершеннолетних к самоубийству.

«Организовал деятельность, направленную по побуждение неопределенного круга лиц, в том числе, не достигших совершеннолетия, к совершению самоубийства путем создания публичного канала под наименованием „Синий кит“, которую возглавил и в которую вовлек несовершеннолетнего подростка», — отметили в пресс-службе.

С помощью канала подсудимый уговаривал жертв совершать различные задания, в том числе причинять себе телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья. Погиблов полностью признал свою вину.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также лишили на четыре года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.