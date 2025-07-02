Россиян предупредили о запрете выгуливать домашних животных на пляжах

Юрист Хаминский: в России с 1 сентября запретят выгуливать собак на пляжах

В России введут новые правила посещения пляжей с 1 сентября. Приходить на отдых с домашними животными будет запрещено, рассказал РИА «Новости» юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Изменения предусмотрены проектом приказа МЧС России. Документ будет действовать до 1 сентября 2031 года. Кроме того, с 1 сентября 2025 года вступит в силу федеральный закон «О безопасности людей на водных объектах».

Хаминский уточнил, что в новом приказе МЧС уделило особое внимание требованиям к поведению на пляжах, так как там отмечается массовое скопление людей.

«В частности, министерство запрещает посетителям пляжей загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, купание в состоянии опьянения, а так же, среди прочего, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак–поводырей», — рассказал он.

Запрет вызван необходимостью соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, а также требования безопасности. Например, животные могут напугать или укусить отдыхающих или купальщиков.

При этом имеется исключение. Оно касается собак-поводырей. Еще запрет не касается выгула домашних животных за пределами пляжей.

Прошлой осенью президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил, где нельзя гулять с собаками. В частности, питомца нельзя брать с собой на пляж.