Жителя Новосибирска будут судить за создание группы «Синий кит»

Суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело местного жителя Ильи Погиблова, которого подозревают в создании канала «Синий кит». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мужчину обвинили в организации деятельности, направленной на побуждение к суициду, в склонении к самоубийству детей и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

По данным следователей, проживающий в Ленинском районе города Погиблов имел «патологический интерес к смерти других лиц». Он создал в интернете группу с названием «Синий кит» и взял в помощники подростка.

«Организованная <…> группа в 2023 году путем общения в мессенджерах с использованием уговоров, убеждений, предложений побуждали потенциальных жертв <…> к выполнению ряда специализированных заданий, необходимых для подготовки к самоубийству», — заявили в суде.

Довести начатое до конца не удалось, потому что правоохранители вовремя пресекли деятельность группы.

Так называемые сообщества смерти были популярны несколько лет назад. В них детей и подростков заставляли выполнять специальные задания, последнее из которых — суицид. Например, в 2021 году в Липецкой области нашли тело 15-летней школьницы. Она состояла в группе смерти.