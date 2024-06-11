Сотрудника института ФСИН задержали по подозрению в оправдании терроризма

РИА «Новости»: сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в публичном оправдании терроризма

Фото: РИА «Новости»

Задержанного сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН России заподозрили в призыве или оправдании терроризма. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Сотрудник <…> подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“», — заявили собеседники агентства.

О задержании работника научно-исследовательского института стало известно 10 июня. Правоохранители начали служебную проверку.

Похожий случай произошел в мае этого года. В Москве мужчину почти на два месяца отправили в СИЗО за призывы к совершению терактов в соцсетях. Уголовное дело возбудили после изучения его публикаций во «ВКонтакте».

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